Ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области пообещали вернуть домой

Губернатор Тюменской области Моор пообещал вернуть ошибочно мобилизованных мужчин домой

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал вернуть ошибочно мобилизованных мужчин домой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моора, в регионе изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций и тщательно проверяются все документы. «Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы», — отметил чиновник и добавил, что отправленные в часть-формирователь по ошибке уже возвращаются домой.

Губернатор заверил, что при наличии прав на отсрочку от призыва жителям региона не стоит волноваться, а собрать необходимые документы, подтверждающие это право.

Ранее сообщалось, что в городе Сафонове Смоленской области мобилизовали 57-летнего Василия Василевича. Об этом «Ленте.ру» рассказала дочь мужчины Ольга Василевич.