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Ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области пообещали вернуть домой

Губернатор Тюменской области Моор пообещал вернуть ошибочно мобилизованных мужчин домой

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал вернуть ошибочно мобилизованных мужчин домой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моора, в регионе изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций и тщательно проверяются все документы. «Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы», — отметил чиновник и добавил, что отправленные в часть-формирователь по ошибке уже возвращаются домой.

Губернатор заверил, что при наличии прав на отсрочку от призыва жителям региона не стоит волноваться, а собрать необходимые документы, подтверждающие это право.

Ранее сообщалось, что в городе Сафонове Смоленской области мобилизовали 57-летнего Василия Василевича. Об этом «Ленте.ру» рассказала дочь мужчины Ольга Василевич.

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Алиса Дмитриева
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