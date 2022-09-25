В Москве мужчина застрелил дочь и покончил с собой

СК: в Москве 49-летний мужчина застрелил дочь из ружья и покончил с собой

На западе Москвы россиянин застрелил свою дочь, а после совершил самоубийство. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказала представитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, предварительно установлено, что 49-летний россиянин застрелил свою 30-летнюю дочь из охотничьего ружья — мужчина сделал не менее семи выстрелов, а затем покончил с собой.

Отмечалось, что тела были найдены утром в воскресенье, 25 сентября, на Студенческой улице. Убийство произошло, когда женщина вышла из дома к своему автомобилю, чтобы поехать на работу.

Также следствие сообщило, что ранее мужчина угрожал дочери. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчине будет посмертно назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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