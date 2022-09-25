Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое

Экс-советник Рейгана Бэндоу: мнение крымчан препятствует помощи США Зеленскому

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

США не должны как-либо помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в реализации его желаний вернуть Крым. Об этом в колонке для The American Conservative (TAC) написал бывший советник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Он обратил внимание на высказывание украинского лидера, заявившего, что в Украина вернется в Крым, поскольку там остаются украинцы. «Есть две проблемы — эскалация боевых действий ради неопределенной выгоды ... и отсутствие доказательств того, что большинство крымчан хотят быть "освобожденными"», — предупредил политолог.

Бэндоу указал, что кампания по возвращению Крыма не способствует переговорному процессу, который должен урегулировать ситуацию на Украине. «С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем», — резюмировал он.

24 августа во время выступления на международном саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. «Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами», — сказал он. По словам украинского лидера, Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США раскритиковали Киев за призыв нанести ядерный удар по России
В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое
Россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате времен СССР
В Херсонской области сообщили об обезвреженной группе украинских наводчиков
Врач перечислил свидетельствующие о возможном расстройстве психики привычки
В Госдуме возмутились сносу памятника солдатам Красной армии в Польше
Хакер взломал PlayStation 5 через ранее исправленную уязвимость
Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара
Опубликовано фото места захоронения королевы Елизаветы II
Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.