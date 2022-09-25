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Под Парижем загорелся старейший рынок страны

В складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа возник пожар

Кадр: Telegram-канал «Абзац»

В пригороде Парижа загорелся старейший в стране международный рынок Рюнжи. Об этом сообщает в Twitter столичная пожарная служба.

Как стало известно, пожар вспыхнул в складском помещении в районе коммуны Шевильи-Ларю. На место происшествия прибыли пожарные Парижа. Данные о пострадавших не сообщаются.

Пожарная служба обратилась в гражданам с просьбой избегать район возникновения пожара, а также освободить проезд для служебного транспорта.

Ранее в сентябре на заводе по производству урана компании Framatome на юго-востоке Франции возник пожар. Происшествие удалось быстро ликвидировать, по данным агентства ядерной безопасности (ASN), следов ядерной радиации не обнаружено. Во время пожара ни один сотрудник предприятия не пострадал.

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Дарья Рыбак
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