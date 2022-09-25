В ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать посты в госкомпаниях России

В ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях России

Власти ФРГ призвали запретить гражданам Евросоюза (ЕС) занимать руководящие должности или входить в наблюдательный совет в государственных компаниях России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, отправленный Берлином своим партнерам.

В документе уточняется, что частью нового пакета санкций против Москвы станет запрет гражданам ЕС на вхождение в наблюдательный совет или правление российских госкомпаний.

Кроме того, Германия выступает за ограничение мировых цен на нефть, а также призывает ЕС запретить сотрудничество с российскими атомными компаниями.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из России.