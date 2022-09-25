Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать посты в госкомпаниях России

В ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях России

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Власти ФРГ призвали запретить гражданам Евросоюза (ЕС) занимать руководящие должности или входить в наблюдательный совет в государственных компаниях России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, отправленный Берлином своим партнерам.

В документе уточняется, что частью нового пакета санкций против Москвы станет запрет гражданам ЕС на вхождение в наблюдательный совет или правление российских госкомпаний.

Кроме того, Германия выступает за ограничение мировых цен на нефть, а также призывает ЕС запретить сотрудничество с российскими атомными компаниями.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В российском регионе сообщили о завершении мобилизации
Под Парижем загорелся старейший рынок страны
В Херсоне заявили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту
Раскрыта судьба «лежачего небоскреба» на юге Москвы
Трасс заподозрили в растрате госсредств Великобритании
В Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов
Назван способ узнать информацию о брони работников в связи с мобилизацией
Тепляковы сообщили о подготовке третьего ребенка к аттестации
Конгрессу США предрекли раскол из-за идеи поставок оружия Киеву
В ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать посты в госкомпаниях России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.