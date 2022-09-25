The New York Times: украинские военные заявили о масштабных потерях на южном направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут масштабные потери на южном направлении. Об этом заявили опрошенные The New York Times украинские солдаты и офицеры.

Один из собеседников издания, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в ходе попытки наступления колонны украинских танков и бронетехники пытались пересечь поля, но были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами.

По данным бойца ВСУ, во время недавнего штурма его подразделение потеряло за два часа 50 человек. Еще один военный рассказал, что при попытке взять село, занятое российской армией, ВСУ потеряли сотни человек.

Командир воинской части под Николаевым Игорь Козуб рассказал, что проблема заключается в отсутствии артиллерийской подготовки. Он также заявил, что украинская армия несет большие потери, потому что у нее нет боеприпасов. Он попросил США оказать поддержку.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации составили уже порядка 100 тысяч человек. По данным министра, Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность ВСУ составляла порядка 201-202 тысяч человек.