В ЛНР заявили, что для одобрения референдума потребуется более 50 процентов голосов

В ЦИК Луганской народной республики (ЛНР) назвали необходимое для одобрения референдума число голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Необходимо, чтобы в поддержку референдума высказались 680 385 избирателей, что составит более 50 процентов голосов. При этом глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко указала, что за три дня в голосовании приняли участие более половины от общего числа избирателей.

Также в ЛНР заявили, что вхождение республики в состав России откроет перед производителями товаров новые перспективы. «С вхождением в Российскую Федерацию у нас открываются границы, перспективы, и мы будем работать в едином правовом поле. Это позволит значительно расширить рынки сбыта», — отметила депутат Народного совета (парламента) республики Зинаида Наден.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что страна не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, исходя из международного права.