Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины

МИД Сербии заявил, что страна не признает результаты референдумов на территории Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сербия не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, исходя из международного права, заявил глава МИД страны Никола Селакович. Его слова приводит Tanjug.

По словам Селаковича, в соответствии с Уставом ООН и «общепринятыми принципами и нормами» международного права республика не может принять результаты голосования на украинских территориях.

«С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике», — подчеркнул он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии, обвинив страны НАТО в двойных стандартах. Он напомнил, что суверенитет страны был подорван без согласия ООН напавшими на государство странами-членами Североатлантического альянса в 1999 году.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В российском регионе сообщили о завершении мобилизации
Киргизия и Таджикистан подписали мирный договор
В Германии два пилота погибли при столкновении самолетов в небе
Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки
Названы города ближнего Подмосковья с самой дешевой недвижимостью
Шансы России и ее союзников нейтрализовать санкции США оценили
В Германии сообщили о риске роста нищеты среди пожилых
Жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома
Минобороны отчиталось о поражении позиций ВСУ
В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.