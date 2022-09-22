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Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии

Президент Сербии Вучич обвинил членов ООН в двойных стандартах в подходе к Украине
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии, обвинив страны НАТО в двойных стандартах. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Сербии возмутился разницей позиций в территориальном вопросе двух стран. Он также обвинил в замалчивании того факта, что территориальная целостность Сербии была нарушена, при этом государство не атаковало никакую другую суверенную страну.

«Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии, во втором случае было вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас», — сказал Вучич во время выступления на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что суверенитет Сербии был подорван без согласия ООН напавшими на государство странами-членами НАТО в 1999 году. «Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны», — отметил сербский президент.

Ранее Вучич сообщил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово. Кто именно принял такое решение он уточнять не стал.

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Варвара Кузьмина
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