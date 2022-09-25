Большая белая акула растерзала купавшуюся 39-летнюю женщину

В ЮАР большая белая акула растерзала купавшуюся женщину

В ЮАР большая белая акула напала на купавшуюся на мелководье женщину и растерзала ее. Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие случилось рано утром в воскресенье, 25 сентября. 39-летняя женщина беззаботно плавала, когда рядом неожиданно показалась акула. Хищница схватила купальщицу и утащила ее под воду. Крики пострадавшей привлекли внимание других отдыхающих на пляже, и они вызвали спасателей.

«Сегодня было облачно, но иногда пробивались солнце. На пляже было немного людей, которые купались рано утром, так как температура была довольно теплой. Потом я услышал крики и увидел людей, выбегающих из воды. Я догадался, что это нападение акулы, но я был далеко, а потом появилась спасательная шлюпка», — рассказал один из очевидцев.

Когда спасатели обнаружили женщину, она уже была мертва.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула растерзала 58-летнюю пассажирку круизного судна. Тупорылая акула напала на женщину, когда та занималась сноркелингом — подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой.