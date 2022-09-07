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Акула растерзала женщину во время круиза

Daily Mail: на Багамских островах тупорылая акула растерзала женщину
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Фото: Alex Steyn / Unsplash

На Багамских островах акула растерзала 58-летнюю пассажирку круизного судна. Об этом сообщает Daily Mail.

Тупорылая акула напала на женщину, когда та занималась сноркелингом — подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой. Сотрудники круизного лайнера смогли вытащить пострадавшую из воды и доставить в больницу, однако спасти ее не удалось.

Согласно заявлению американской круизной компании Royal Caribbean International, погибшая отправилась в семидневное путешествие на лайнере, который отплыл из американского штата Флорида. Вместе с женщиной в круизе были ее муж, дочь и сын.

Ранее сообщалось, что акула укусила женщину на глазах у посетителей пляжа в заливе Паиа на гавайском острове Мауи в США. Хищная рыба напала на 51-летнюю гражданку Франции, когда та плавала с маской и ластами примерно в 100 метрах от берега.

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Алиса Удовик
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