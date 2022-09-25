МИД Испании заявил о возможности получения россиянами виз в ЕС

Глава МИД Испании Альбарес: желающим уехать россиянам должны предоставлять визы в ЕС

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о возможности получения россиянами виз в Евросоюз (ЕС). Интервью с дипломатом приводит издание La Razon.

Политик отметил, что европейские страны не ведут «войну» против граждан Российской Федерации. Так, по его словам, тем из них, кто желает покинуть родину, должны быть предоставлены соответствующие условия.

«Мы ничего не имеем против русского народа, тем более против тех людей, которые выходят на демонстрации (...). Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена ​​такая возможность», — пояснил Альбарес, указав, что они «оставили открытой дверь для выдачи виз» тем, кто отвечает должным требованиям.

Ранее в сентябре сообщалось, что глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от объявленной в России мобилизации. По словам Мишеля, Евросоюз должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.