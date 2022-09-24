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Глава Совета ЕС поддержал выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам

Глава Совета ЕС Мишель поддержал выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью изданию Politico поддержал предложение выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от объявленной в России мобилизации.

По словам Мишеля, Евросоюз должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений. «Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — заявил он.

Глава Совета отметил, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС по поводу того, каким образом можно осуществить данную инициативу.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, которые не хотят проходить военную службу в Вооруженных силах России.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Кошечкина
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