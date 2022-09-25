Врач перечислил свидетельствующие о возможном расстройстве психики привычки

Врач Фомин: навязчивые мысли и особые ритуалы в поведении могут быть признаками ОКР

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин перечислил привычки, которые могут свидетельствовать о наличии психического расстройства у человека. Настораживающими признаками он поделился с радио Sputnik.

Специалист рассказал, как может проявляться обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В частности, повторяющиеся действия и навязчивые мысли иногда оказываются симптомами развития психического заболевания. Он объяснил, что ОКР также подразумевает компульсивные поступки.

«Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил», — сообщил Фомин. Он добавил, что заболевание не ухудшает качество жизни человека на начальном этапе, а все особенности воспринимаются как «изюминка».

Психиатр уточнил, что в стрессовых ситуациях состояние болеющего может ухудшиться. Его начинают преследовать навязчивые идеи, мысли, образы и побуждения, что вызывает чувство вины и страха. «Все это может перерасти в тяжелое расстройство. Привычки становятся для человека проблемой, начинают влиять на социализацию, на все сферы жизни», — подчеркнул Фомин. В таких случаях необходимо обратиться за помощью к специалисту, который может посоветовать как медицинские препараты, так и психотерапию, резюмировал врач.

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