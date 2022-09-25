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Миллиардер из США предложил упростить иммиграцию для талантливых россиян

Forbes: американский миллиардер предложил упростить иммиграцию для талантливых россиян

Фото: Tetiana Shyshkina / Unsplash

Американский миллиардер Билл Акман призвал упростить иммиграционную политику США для талантливых россиян. Об этом сообщает Forbes.

Акман считает, что его предложение поможет в борьбе с инфляцией в стране. Активизация иммиграции позволит увеличить рабочую силу США и бороться с ростом цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом США, убежден он.

По словам миллиардера, переезд самых талантливых россиян в Америку спасет их жизни и лишит Россию будущего.

Билл Акман — основатель хедж-фонда Pershing Square Capital. По данным американского Forbes на 25 сентября, его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США обвинили Байдена во внешнеполитическом позоре. По словам конгрессмена-республиканца Джима Джордани, при Байдене США достигли рекордной инфляции, высокого уровня преступности, а также нелегальной иммиграции.

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Алиса Дмитриева
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