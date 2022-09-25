Миллиардер из США предложил упростить иммиграцию для талантливых россиян
Американский миллиардер Билл Акман призвал упростить иммиграционную политику США для талантливых россиян. Об этом сообщает Forbes.
Акман считает, что его предложение поможет в борьбе с инфляцией в стране. Активизация иммиграции позволит увеличить рабочую силу США и бороться с ростом цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом США, убежден он.
По словам миллиардера, переезд самых талантливых россиян в Америку спасет их жизни и лишит Россию будущего.
Билл Акман — основатель хедж-фонда Pershing Square Capital. По данным американского Forbes на 25 сентября, его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США обвинили Байдена во внешнеполитическом позоре. По словам конгрессмена-республиканца Джима Джордани, при Байдене США достигли рекордной инфляции, высокого уровня преступности, а также нелегальной иммиграции.