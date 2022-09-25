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Ситуация на Украине видоизменила рынок топлива по всему миру

The Economist: ситуация на Украине вынудила трансформироваться мировой рынок топлива

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация на Украине видоизменила рынок топлива по всему миру. Об этом сообщает The Economist.

«Российско-украинский конфликт смог буквально за несколько месяцев принудительно трансформировать топливный рынок во всем мире, и страны Персидского залива могут занять лидерские позиции на этом поприще», — говорится в материале.

Отмечается, что на сегодняшний день в мире существует три основных энергоносителя — нефть, нефтепродукты и природный газ. По данным издания, декабрь 2022 года будет для России последним месяцем, когда можно будет осуществлять поставки нефти в другие страны.

По словам экспертов рынка, Россия в случае ограничений может перенаправить до 75 процентов нефти, предназначенной странам Запада.

Автор материала пишет, что Запад не хотел бы менять текущие маршруты поставок нефти. При этом в Москве уже заявили, что не намерены мириться с введением предельных цен на топливо.

Ранее сообщалось, что экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Высокая стоимость газа побуждает европейские компании переносить свое производство в США, которые предлагают более стабильные цены на энергоносители и поддержку правительства.

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Марина Совина
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