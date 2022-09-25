Евросоюз предупредили об «экзистенциальной угрозе» из-за действий США на Украине

GT: Евросоюзу грозит деиндустрилизация из-за спровоцированного США кризиса на Украине

По мере затягивания Соединенными Штатами конфликта на Украине Европа переживает деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции. Об этом сообщает китайское издание Global Times (GT).

Отмечается, что рост тарифов приведет к нехватке промышленного сырья в странах Европы, в том числе металлов. «Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведет к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность», — сообщается в материале.

По данным издания, перенос производств в страны третьего мира в рамках глобализации и курс на зеленую энергетику уже запустили проблемы в экономике Европы. При этом нынешний энергетический кризис представляет настоящую «экзистенциальную угрозу» для промышленности, говорится в статье.

Ожидается, что в результате последствия эскалации на Украине будут наслаиваться на уже существующие трудности. Автор материала пишет, что помочь себе Европейский союз не может, поскольку у него нет рычагов влияния в украинском вопросе. При этом Вашингтон не спешит помогать союзникам, говорится в статье.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на выгоду для США от падения экономики Европы. «Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», — объяснил политик.