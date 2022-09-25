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Премьер-министр Великобритании призвала продолжить поддерживать Украину

Премьер Великобритании Трасс призвала продолжить поддерживать Украину
СюжетСанкции против России:

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала продолжить поддерживать Украину и игнорировать угрозы президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», — заявила Трасс. Она добавила, что Великобритания намерена действовать исходя из этой позиции и рассчитывает на такой же подход со стороны США.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». По его словам, годовой оборонный бюджет к 2030 году составит около 100 миллиардов фунтов стерлингов (109 миллиардов долларов), что на 52 миллиарда фунтов больше текущей суммы, которую министр обороны назвал «огромной».

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Алиса Дмитриева
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