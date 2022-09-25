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США заявили о намерении продолжить поставку танков на Украину

Белый дом: США намерены продолжить поставку танков на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В США заявили о намерении продолжить поставку танков советского производства из стран НАТО на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ранее сообщалось, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Как уточняется, на выборах в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре 2022 года, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.

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Алиса Дмитриева
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