В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России

Минобороны: ВКС России ликвидировали до 30 бойцов ударом по позициям ВСУ под Херсоном

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар по позициям пехотных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом журналистам в воскресенье, 25 сентября, рассказали в Министерстве России.

Отмечается, что российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в селах Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области.

В результате удара было уничтожено до 30 украинских бойцов и 5 единиц военной техники. По сведениям российского оборонного ведомства, за сутки на николаево-криворожском направлении потери противника составили более 110 человек убитыми и ранеными, также было ликвидировано 13 единиц военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска ударили по двум бригадам ВСУ в Донецкой народной республике, уничтожено свыше 100 боевиков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.