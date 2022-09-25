Минобороны отчиталось об ударах по двум бригадам ВСУ в ДНР

Минобороны заявило об ударах по двум бригадам ВСУ в ДНР, уничтожено свыше 100 боевиков

Российские войска ударили по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожено свыше 100 боевиков, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился около населенного пункта Анновка. Также российская артиллерия сорвала попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка.

Ранее в Министерстве обороны заявили об уничтожении военных складов и радиолокационных станций ВСУ. Кроме того, в районе поселка Удачное в ДНР была также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.