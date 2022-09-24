В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных складов

В Минобороны России сообщили об уничтожении складов и радиолокационных станций ВСУ

В Министерстве обороны России заявили об уничтожении военных складов и радиолокационных станций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В Минобороны отметили, что три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения были уничтожены в районах населенных пунктов Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Сладкое и Успеновка в Запорожской области.

Там также добавили, что в районе поселка Удачное в ДНР была уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а в районе села Михайло-Заводское в Днепропетровской области — норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР».

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении в Николаевской области сотен военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.