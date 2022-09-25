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Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом

Спикер Госдумы Володин призвал граждан сообщать о нарушениях при частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить», — написал он.

Политик отметил, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально, поскольку от ее эффективности зависит боеспособность российской армии и решение задач специальной военной операции. Володин также призвал сообщать обо всех нарушениях норм указов, законов и подзаконных актов и подчеркнул, что ни одно из обращений не останется без реакции. «Никого не оставим один на один с проблемами», — заключил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

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Варвара Кошечкина
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