Идею запрета гражданам ЕС занимать высокие посты в российском бизнесе оценили

Политолог Бышок назвал маловероятным запрет гражданам ЕС работать в российском бизнесе

Возможный запрет гражданам Евросоюза (ЕС) занимать высокие посты в российском бизнесе будет больше символическим шагом, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он оценил последствия воплощения этой идеи.

«Обсуждаться может, но принята такая мера будет вряд ли. Мне сложно представить какую-то ситуацию, при которой гражданам одной страны будет запрещено занимать руководящие должности в другой. И как руководящие должности отличить от не руководящих? С одной стороны, менеджер среднего звена руководит, с другой стороны, им руководят вышестоящие. Обсуждение может идти в контексте конфронтации, которая сейчас есть между Россией и западными демократиями. Западные демократии решают, как сейчас поступить правильно. Одни говорят, что нужно закрыть границы для российских граждан, другие говорят, что, наоборот, нужно открыть. То же самое относится и к этой истории», — объяснил политолог.

Кто-то считает, что это правильно и морально, чтобы европейские граждане не получали российские деньги, которые могут быть названы ими кровавыми деньгами Станислав Бышок кандидат политических наук

При этом на серьезный эффект от таких ограничительных мер Евросоюз не рассчитывает, уверен Бышок.

«Эффект тут достаточно простой, он исходит из мотивации. Мотивация — надо делать какую-то правильную вещь, когда Россия поступает неправильно. Самый меньший ущерб, который можно нанести России — это запретить иностранцам занимать какие-то руководящие позиции в органах и компаниях. Здесь нет какой-то глубокой идеи, просто люди сели и решили что-то такое сделать, чтобы было хорошо, чтобы наступил мир», — заключил специалист.

Ранее власти ФРГ в рамках нового пакета санкций призвали запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности или входить в наблюдательный совет в государственных компаниях России.