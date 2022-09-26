В Великобритании подросток проспал 542 ночи в палатке ради помощи бездомным собакам

В Великобритании подросток проспал 542 ночи в палатке и собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (621 тысяча рублей) на помощь бездомным собакам Румынии. Об этом сообщает Metro.

По словам 13-летнего Эшли, на благотворительную акцию его вдохновил товарищ, который два года ночевал в палатке. Перед этим он открыл сбор средств на краудфандинговой платформе с рассказом о своей инициативе. В итоге ему пожертвовали 70 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей). Эшли последовал его примеру и надеется собрать 30 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей).

«У нас также есть 18-летний Джек Рассел, спрингер-спаниель по кличке Берти и Лючия, итальянская гончая, которую мы спасли на Кипре во время отпуска», — рассказал британец.

Вместе с Эшли в палатке часто ночуют его собаки. Они помогают подростку согреться в холодную погоду. «Мне очень нравится спать в палатке, хотя бывают ночи, когда внутрь заливается дождь, а Берти постоянно ворочается. Но я все равно постараюсь достичь своей цели — собрать 30 тысяч фунтов стерлингов на строительство приюта для собак», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 11-летний подросток нашел необычный способ помочь животным: он решил купать бродячих собак, чтобы те могли быстрее найти дом. Чуть больше чем за семь недель он успел вымыть 56 собак, 40 из которых после этого обрели семью.