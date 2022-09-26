Минобороны сообщило о поражении пунктов управления и складов боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении пяти пунктов управления и трех складов боеприпасов ВСУ

За прошедшие сутки в ходе ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления и три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары нанесены по пунктам управления ВСУ в районах Купянска Харьковской области, Камышевахи Запорожской области и Высокополья Херсонской области, а также около населенных пунктов Щурово и Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо этого, поражено 56 артиллерийских подразделений, а также живая сила и военная техника противника в 163-х районах, добавил Конашенков.