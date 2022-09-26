Назван срок начала снижения цен на авиабилеты за рубеж

Туроператор Space Travel: цены на авиабилеты за рубеж начнут снижаться с 1 октября

В настоящее время спрос на авиабилеты за рубеж находится на пике, снижение цен на перелеты стоит ожидать уже с 1 октября 2022 года. Соответствующие сроки назвал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, улететь в начале октября из Москвы в Дубай можно за 65,3 тысячи рублей на человека в одну сторону, в Стамбул — от 76,2 тысячи. При этом с середины месяца тарифы окончательно стабилизируются: за перелет по маршруту Москва — Стамбул авиакомпания «Аэрофлот» просит 33,2 тысячи рублей на человека, Москва — Дубай — от 72,5 тысячи. Также с 15 октября снижается стоимость перелетов по маршрутам Москва — Ташкент (17,2 тысячи рублей на человека в одну сторону), Москва — Ереван (15,7 тысячи) и Москва — Алматы (11,9 тысячи).

Для сравнения, перелет 28 сентября из Москвы в Дубай с тремя пересадками обойдется от 173,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, в Стамбул — от 178,5 тысячи, в Алматы — от 62,4 тысячи. Дороже всего предлагаются авиабилеты в Ереван — за полет в одну сторону с пересадками россиянам необходимо заплатить 187,9 тысячи рублей, в Ташкент — 221,8 тысячи. При этом в АТОР отметили, что доступных билетов на прямые рейсы из Москвы в ОАЭ, Турцию, Казахстан до конца сентября нет.

Ранее сообщалось, что россиянам, желающим срочно выехать за границу, предложили воспользоваться частным самолетом или приобрести отказной тур. Так, билеты на утренние полеты были фактически по цене автомобиля — от миллиона рублей.