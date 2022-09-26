В МАГАТЭ сообщили о возобновлении диалога с Ираном

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о возобновлении диалога с Ираном по вопросам гарантий

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям. Я принял Мохаммада Эслами, вице-президента [Ирана] и главу Организации по атомной энергии Ирана», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что переговоры США о восстановлении ядерной сделки с Ираном зашли в тупик. Об этом заявило агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

В конце августа МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана. По данным агентства, страна стала обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе.