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Экономика

Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Во время торгов в понедельник, 26 сентября, российский фондовый рынок упал. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов, это случилось впервые с 24 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:05 индекс Мосбиржи опустился 1999,47 пункта (минус 4,33 процента), индекс РТС терял 5,5 процента, опустившись до 1 079,01 пункта, с течением времени снижение ускорилось. Курс доллара к рублю на открытии основной сессии торгов рос на 1,07 процента, до 58,54 рубля, евро также поднимался до 56,6 рубля (плюс 0,45 процента).

Резкое падение фондового рынка было зафиксировано и 21 сентября. Тогда индекс Мосбиржи опустился более чем на пять процентов после падения накануне на 8,84 процента. Причиной распродаж акций российских компаний стал подписанный президентом страны указ о мобилизации.

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Платон Щукин
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