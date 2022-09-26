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Блинкен заявил о непризнании миром ЛНР и ДНР в составе России

Блинкен: мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Luis Barron / Keystone Press Agency

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Они никогда не будут признаны таковыми [российскими]. У украинцев есть все права вернуть их», — подчеркнул политик.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

Ранее Блинкен отметил, что Соединенные Штаты вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия. «Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими», — сказал он.

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Юлия Мискевич
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