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Обновление Windows 11 сломало игры на ПК

Windows Latest: обновление Windows 11 22H2 снизило производительность видеокарт Nvidia

Фото: Daniel Pier / NurPhoto / Getty Images

Пользователи Windows 11 пожаловались на снижение производительности после выхода обновления 22H2. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Жалобы пользователей ПК появились на Reddit и в социальных сетях. Как правило, о проблемах рассказали владельцы компьютеров с видеокартами Nvidia — геймеры сообщили, что производительность их устройств в играх резко снизилась. В большинстве случаев заметно снижается частота отображаемых кадров (fps), что непосредственно влияет на игровой процесс.

В Nvidia сообщили, что в курсе проблемы и попытаются найти решение. На момент написания заметки в Microsoft никак не отреагировали не последствия выхода «ломающего» обновления. Ожидается, что Nvidia и Microsoft должны провести расследование, чтобы выяснить источник неполадок.

Специалисты также раскритиковали американскую компанию, которая поспешно выпустила апдейт 22H2, не изучив всех недостатков. По словам журналистов, Microsoft могла обратиться к энтузиастам, которые проверяли обновление в рамках бета-тестирования, но не подошла к этому достаточно ответственно. В материале говорится, что самый простой способ исправить ошибки — удалить обновление.

Первый масштабный апдейт для Windows 11 вышел в конце сентября. Обновление добавило вкладки в «Проводник», новое меню «Пуск», режим энергоэффективности в «Диспетчер задач».

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Андрей Ставицкий
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