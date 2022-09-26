Путин снял с должности российского представителя при Евросоюзе

Президент Путин подписал указ об освобождении Чижова от обязанностей постпреда при ЕС

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей российского постоянного представителя при Европейском союзе Владимира Чижова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где был опубликован соответствующий указ главы государства.

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — обозначается в тексте документа.

Ранее Чижов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о создании трибунала для россиян, заявил, что трибунал по факту событий на Украине проведут над киевским режимом. «Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — пообещал дипломат.