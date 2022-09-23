Постпред России в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом

Постпред России при ЕС Чижов: трибунал будет не для россиян, а для киевского режима

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о создании трибунала для россиян, заявил, что трибунал по факту событий на Украине проведут над киевским режимом. Его слова приводит РИА Новости.

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — пообещал Чижов.

Ранее представитель Евросоюзапо иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением создать независимый трибунал, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине. «Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия. Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», — пояснил глава дипломатии ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Боррелю вспомнить преступления Киева с 2014 года, которые могут и должны стать поводом для трибунала.