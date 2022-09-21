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Песков прокомментировал слова Борреля о военном трибунале над россиянами

Песков после слов Борреля о трибунале посоветовал вспомнить преступления Киева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Верховному представителю Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю стоит вспомнить преступления Киева с 2014 года, которые могут и должны стать поводом для трибунала. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы евродипломатии о создании военных трибуналов над россиянами, передает РИА Новости.

«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал атаки ВСУ на приграничные российские регионы. «Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие. Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там», — сказал пресс-секретарь президента.

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Виктория Кондратьева
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