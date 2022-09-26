В России подешевела одежда

ФАС: ввезенные по параллельному импорту одежда и обувь подешевели на 50%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что одежда, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, подешевела на 50 процентов. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

«По информации, поступившей от крупнейших маркетплейсов, в категориях "одежда", "обувь", где разрешен свободный импорт, наблюдается снижение средней цены товаров от 7 до 50 процентов», — подчеркнули в ФАС.

Однако в ряде категорий товаров, где подобный импорт не разрешен, наблюдается рост цен до 30 процентов, а также снижение объемов реализации товаров от 8 до 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

ФАС также провела встречи с ведущими российскими маркетплейсами, на которых было обозначено стремление площадок использовать механизмы взаимодействия с продавцами для сокращения объема контрафакта, поступающего в продажу. Служба напомнила, что гарантийное обслуживание товаров обязан осуществлять производитель, продавец или импортер. При этом объем гарантии по срокам и объемам работ может расширить любой из участников цепочки.

Ранее сообщалось, что на месте магазинов ушедших брендов в России откроют универмаги нового формата. По данный «Известий», первый из них должен был открыться 24 сентября на месте магазина Bershka в Самаре. Н=