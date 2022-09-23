В России на месте магазинов ушедших брендов откроют универмаги нового формата

«Известия»: в России откроют около 30 мультибрендовых универмагов на месте ушедших брендов

На месте ряда магазинов ушедших иностранных брендов в течение двух лет откроются мультибрендовые универмаги нового формата. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, первый такой универмаг российских дизайнеров откроется 24 сентября на месте магазина Bershka в Самаре. Новые площади планируют занять владельцы магазинов «Телеграф» и Slava (Magic Group). В России откроют около 30 универмагов нового формата — в одном помещении будет представлено несколько торговых брендов.

«Спрос на открытие универмагов в ТЦ начал активно расти, нам поступает по три-четыре заявки в неделю, это очень много. Интерес к такому формату мы видим по всей России: в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже и других городах», — отметил основатель «Телеграфа» Николай Константинов.

В Москве «Телеграф» откроется в Outlet Новая Рига на месте магазина Nike, в ТЦ «София» — на месте H&M. Эксперты «Известий» отмечают эффективность подобных решений. По их словам, за счет корнеров бренды развивают свою преимущество на рынке.

Ранее стало известно, что шведский бренд одежды H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября.