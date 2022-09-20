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Раскрыты подробности закрытия магазинов H&M в России

«Ъ»: H&M закроет около 20 магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Шведский бренд одежды H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября. Подробности раскрыла газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, закрывать бизнес в центральной России компания будет постепенно, начиная с закрытия самых нерентабельных магазинов.

Ранее сообщалось, что H&M опроверг факт поставок новых коллекций в магазины, которые расположены на территории России. Представители ретейлера уточнили, что после распродажи оставшихся запасов H&M окончательно уйдет с российского рынка.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.

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Юлия Мискевич
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