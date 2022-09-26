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Австрийский дизайнер напечатала коллекцию сумок на принтере

Австрийский дизайнер Джулия Кернер напечатала коллекцию клатчей на 3D-принтере

Фото: Shutterstock

Австрийский дизайнер Джулия Кернер создала для своего бренда JK3D коллекцию клатчей, напечатанных из биопластика с помощью 3D-принтера. Внешний облик сумок оказался вдохновлен водорослями. Об этом сообщает Dezeen.

Дизайнер вдохновилась структурой водорослей, которые можно увидеть на побережье в Малибу. Она отсканировала высушенные образцы и таким образом разработала дизайн. Клатчи закругленной формы сделаны из тонких волокон, переплетающихся друг с другом. Аксессуары выполнены в трех цветах: черном, темно-синем и лиловом.

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По словам Кернер, ее бренд может изготовить клатч за один день, подобная технология позволяет оставаться производству гибким. Дизайнер выразила надежду, что в будущем в сфере моды будут активнее использовать 3D-принтеры. «Наша мотивация — создавать инновационные, культовые и устойчивые дизайны, вдохновленные природой», — отметила Кернер.

В июле 2021 года архитектурное бюро покойной Захи Хадид в сотрудничестве с командой Block Research Group из швейцарского института технологии создало для итальянской Венеции новый мост. Конструкция полностью напечатана на 3D-принтере, а при ее установке не использовали арматуру.

Нина Ташевская
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