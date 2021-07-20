Бюро Захи Хадид напечатало для Венеции мост

Архитектурное бюро покойной Захи Хадид в сотрудничестве с командой Block Research Group из швейцарского института технологии создало для итальянской Венеции новый мост. Конструкция полностью напечатана на 3D-принтере, а при ее установке не использовали арматуру, сообщает The Architect's Newspaper.

Мост, получивший название Striatus, установили в саду Giardino della Marinaressa. Конструкция размером 16 на 12 метров представляет собой бетонные блоки, образующие арки, на которые можно подняться по ступенькам. Разработчики укладывали блоки не горизонтально, а под определенным углом, что позволило добиться сжатия и устойчивости без армирования.

Целью проекта было уменьшение воздействия железобетонных конструкций на окружающую среду. В случае необходимости мост можно разобрать на составные части и установить в другом месте, не замешивая бетона. Конструкцию также можно переработать. Мост простоит в саду в рамках международной художественной выставки до ноября 2021 года.

Ранее голландская компания MX3D установила в Амстердаме распечатанный на 3D-принтере пешеходный мост протяженностью 12 метров. Конструкция считается первым в мире подобным изобретением. Специалисты хотят проверить объект в эксплуатации и в случае успеха использовать технологию в других проектах.