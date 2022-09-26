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В Запорожье заявили о вхождении части добробата в состав Вооруженных сил России

Часть добровольческого батальона в Запорожской области войдет в состав ВС России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Часть добровольческого батальона, формирующегося в Запорожской области, войдет в состав Вооруженных сил (ВС) России и отправится в зону спецоперации. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, все добровольцы пройдут специальную подготовку. Часть людей останется в регионе на постоянной основе, а остальные будут приписаны к российской армии — после необходимой подготовки их отправят на передовую, отметил Балицкий.

«Военные уже решат — вторая или первая линия (будет), в зависимости от квалификации. Мы их полностью экипируем, вооружаем, они уже начали проходить подготовку», — заявил глава региона.

Прием в добровольческие соединения Запорожья начался 22 сентября. По словам главы Балицкого, в первый день набора в подразделения записались более 30 человек.

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Алевтина Запольская
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