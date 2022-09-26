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В Запорожье дали имена первым добровольческим батальонам

Запорожские добробаты назвали в честь Судоплатова, апостола Андрея и «Славянской гвардии»

Два первых сформированных добровольческих батальона Запорожской области назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. Третьему подразделению же дали имя «Славянской Гвардии», сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Первый батальон добровольцев уже формируется и назван в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, второй будет носить имя святого Андрея Первозванного, третий — "Славянская Гвардия"», — рассказал Рогов.

Прием в добровольческие соединения Запорожья начался 22 сентября. По словам главы региона Евгения Балицкого, в первый день набора в подразделения записались более 30 человек.

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Василий Мека
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