Постпред России заявил о деградации в работе Совета МАГАТЭ

Постпред России Ульянов заявил о заметной деградации в работе Совета управляющих МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что резолюция по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о деградации в работе данного органа. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в тексте документа присутствует «целый ряд несуразностей», но несмотря на это 26 из 35 членов Совета управляющих поддержали его.

«Это свидетельствует о заметной деградации в работе Совета, где в антироссийском запале агрессивное большинство считает возможным принимать крайне низкокачественные в профессиональном плане решения», — сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что Россия и Китай проголосовали против резолюции, семь стран решили воздержаться, а пять государств, которые проголосовали за, позже заявили, что документ оказался явно политизированным и неточным в целом ряде своих положений.

Постпред обратил внимание на «специфику» состава Совета управляющих МАГАТЭ, так как «большинство мест в нем принадлежит западным странам».

15 сентября стало известно, что в агентстве приняли резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что демилитаризация Запорожской АЭС повысит риск проникновения на ее территорию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

