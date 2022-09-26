Семь человек погибли при пожаре в торговом центре Южной Кореи

По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в торговом центре Южной Кореи

По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в торговом центре города Тэджон Южной Кореи. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает ABC News.

Пожар начался в подвале торгового центра и быстро распространился по погрузочной площадке. Более 110 человек, включая сотрудников торгового центра и клиентов близлежащего отеля, эвакуировали. Официальные лица заявили, что ущерб мог быть еще больше, если бы пожар начался в рабочее время.

Го Сын Чхоль, представитель пожарного штаба Тэджона, заявил, что продолжаются поиски выживших. По словам Го, для борьбы с огнем было задействовано более 500 пожарных и 90 единиц техники. Ли Сын Хан, представитель пожарной службы Юсонга, сообщил, что шесть человек, которых обнаружили мертвыми, были сотрудниками торгового центра и что чиновники все еще пытаются установить личность седьмой жертвы.

Огонь потушен, пожарные и полиция расследуют причину случившегося. Местные СМИ, ссылаясь на сообщения очевидцев, предположили, что пожар, возможно, был вызван взрывом электромобиля, который заряжался в подвале.

25 сентября в пригороде Парижа загорелся старейший в стране международный рынок Рюнжи. О пострадавших не сообщалось.