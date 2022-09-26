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В Госдуме удивились детским книгам в Запорожской области

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что шокирован образцами детских книг в Запорожской области

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Образцы детских книг, которые навязывались Киевом населению Запорожской области, вводят в шок. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Например, букварь сделан в духе прославления «Украинской повстанческой армии» (запрещена в России), где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры, добавил парламентарий.

В настоящее время эти книги и пособия изъяли, однако еще до недавнего времени на них воспитывали подрастающие поколение, подчеркнул Шеремет.

Ранее спецслужбы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили в одной из школ Северодонецка плакаты с утверждениями об «агрессии России». Так, была найдена книга «Белые пятна истории Украины», в которой утверждалось, что «Россия с фашистской Германией хотела захватить весь мир».

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Сергей Истомин
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