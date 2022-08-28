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В школе ЛНР обнаружили плакаты об «агрессии России»

Спецслужбы ЛНР обнаружили в школе Северодонецка плакаты об «агрессии России»

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили в одной из школ Северодонецка плакаты с утверждениями об «агрессии России». Об этом рассказала РИА Новости сотрудник спецподразделения республики.

По ее словам, спецслужбы нашли книгу «Белые пятна истории Украины», в которой утверждалось, что «Россия с фашистской Германией хотела захватить весь мир».

Кроме того, в учебном заведении также были обнаружены методички, в которых отмечалось, что украинцы являются европейцами. «Встречаются методические рекомендации для учителей начальных школ в которых рассказывают и учат детей первых, вторых классов таким понятиям, как "я украинец – я европеец, я украинка - я европейка". Нет никакого упоминая о славянских народах, об этой истории», — заявила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Минобразования Украины изменило школьную программу по истории «с учетом новых историографических наработок». «В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа», — говорится в сообщении ведомства.

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Марина Совина
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