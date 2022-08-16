Минобразования Украины внесло в школьную программу по истории понятие «русский мир»

Минобразования Украины изменило школьную программу по истории «с учетом новых историографических наработок». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, изменения коснутся учебных программ предметов «История Украины», «Всемирная история» для 6-11-х классов, а также интегрированного курса «История: Украина и мир» для 10-го класса. «В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные изменения внесены в новейшую историю. В частности, военные действия России с 2014 года вынесены в отдельный учебный блок. «Обновлен перечень терминов/понятий, как: "присвоение суверенитета", "русский мир", "рашизм", уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм"», — сообщили в министерстве. Также уточняется, что в учебной программе предмета «Защита Украины» усилена «военно-патриотическая составляющая».

В 2019 году в Министерстве образования Украины предложили исключить из школьных учебников по истории упоминания о дружбе с Россией. Глава ведомства Анна Новосад заявила, что события 2013-2014 годов и начавшаяся после них война на юго-востоке страны «изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях».