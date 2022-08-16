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Минобразования Украины изменило школьную программу по истории

Минобразования Украины внесло в школьную программу по истории понятие «русский мир»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобразования Украины изменило школьную программу по истории «с учетом новых историографических наработок». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, изменения коснутся учебных программ предметов «История Украины», «Всемирная история» для 6-11-х классов, а также интегрированного курса «История: Украина и мир» для 10-го класса. «В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные изменения внесены в новейшую историю. В частности, военные действия России с 2014 года вынесены в отдельный учебный блок. «Обновлен перечень терминов/понятий, как: "присвоение суверенитета", "русский мир", "рашизм", уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм"», — сообщили в министерстве. Также уточняется, что в учебной программе предмета «Защита Украины» усилена «военно-патриотическая составляющая».

В 2019 году в Министерстве образования Украины предложили исключить из школьных учебников по истории упоминания о дружбе с Россией. Глава ведомства Анна Новосад заявила, что события 2013-2014 годов и начавшаяся после них война на юго-востоке страны «изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях».

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Марина Совина
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