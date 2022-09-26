Минпросвещения направило группу на место стрельбы в российской школе

В Ижевск по поручению главы Минспросвещения направили группу на место стрельбы в школе

Минпросвещения направило группу на место стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Такое поручение дал глава российского ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

В Минпросвещения пояснили, что работа по происшествию в ижевской школе ведется в тесном взаимодействии с федеральными органами.

«Министр образования и науки Удмуртской Республики уже находится на месте происшествия. Работа ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами», — заявили в Минпросвещения.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Он пообещал оперативно докладывать информацию о произошедшем в образовательном учреждении.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Злоумышленника, который открыл стрельбу, пока не задержали, его ищут.