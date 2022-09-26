В Лондоне задержали слившего геймплей GTA VI хакера

Лондонская полиция задержала подозреваемого в сливе в сеть геймплея GTA VI хакера

Полиция Лондона задержала подростка, которого называют ответственным за слив конфиденциальной информации студии Rockstar. Об этом сообщает издание The Verge.

«Вечером в четверг, 22 сентября 2022 года, полиция лондонского Сити задержала 17-летнего подростка в Оксфордшире», — говорится в заявлении полиции лондонского Сити, опубликованное в Twitter. По словам журналиста Мэтью Кейса, задержанного предположительно обвинили во взломе Rockstar и выкладывании геймплея игры GTA VI в сеть.

Кейс также рассказал, что операция по задержанию была организована силами местной полиции, Национального подразделения Великобритании по борьбе с киберпреступностью и ФБР. Представители силовых ведомств пообещали позже выступить с подробным заявлением.

Уточняется, что злоумышленник может быть связан с хакерской группировкой Lapsus$. Также считается, что задержанный стоял, в том числе, за взломом Uber.

Множество роликов возможного геймплея новой части GTA обнаружили в социальных сетях в середине сентября. Позже Rockstar подтвердила, что утечка данных действительно произошла. В студии заявили, что разочарованы тем, что «подробности о нашей следующей игре стали известны таким образом».