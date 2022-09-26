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Ивар Калныньш рассказал о реакции на спектакль Чулпан Хаматовой в Латвии

Актер Калныньш рассказал об отсутствии аплодисментов после спектакля Хаматовой в Латвии
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Латвийский актер Ивар Калныньш рассказал о реакции зрителей на спектакль Чулпан Хаматовой, которая ранее покинула Россию и переехала жить в Латвию. Об этом сообщает ФАН.

Артист поведал, что заочно знал актрису и раньше, однако познакомиться с ней лично смог после того, как посетил моноспектакль с ее участием Post Scriptum. По словам Калныньша, ему понравилась постановка.

«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли — театр предложил молчать, не аплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто», — рассказал актер.

Калныньш добавил, что был приглашен на постановку после того, как в сети распространили информацию о том, что он критикует Хаматову. Артист подчеркнул, что никогда не высказывался об актрисе в негативном ключе.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины.

Ранее стало известно, что режиссер Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля «Идеальный муж», который был создан по произведениям Оскара Уайльда.

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Анастасия Астахова
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