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Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля по произведениям Уайльда

Режиссер Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля «Идеальный муж»
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Режиссер Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля «Идеальный муж», который был создан по произведениям Оскара Уайльда. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Постановщик заявил, что из спектакля исчезнут моменты, связанные с «великими символами страдания и искупления». Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что постановка в нынешнем виде перестала совпадать с его мироощущением, и пожалел, что эта работа могла задеть верующих людей.

«Не крикливым и агрессивным активистам, а людям, для которых вера есть личный выбор и личный путь. Интеллигентным, умным, сложным, часто любящим современный театр и современную культуру, но испытывавшим личную, не афишируемую боль в моменты, когда на сцене крест становился предметом игры», — написал Богомолов.

В 2013 году полиция передала в Следственный комитет России 23 заявления с требованиями проверить законность постановки спектакля «Идеальный муж» в Московском художественном театре имени Чехова. Критики постановки требовали проверить ее на предмет оскорбления чувств верующих. Также с призывом о проведении проверки выступил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин, который назвал постановку «Идеального мужа» кощунственной.

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Марина Погосян
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